Widać światełko w tunelu dla niemieckiej gospodarki

Główny niemiecki indeks klimatu biznesowego IFO osiągnął w październiku poziom 86,9, co oznacza wzrost w porównaniu z odczytem z poprzedniego miesiąca, który wyniósł 85,8, a jednocześnie powyżej oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez FactSet, których wynik wynosił 85,9. W porównaniu z 85,8 we wrześniu jest to pierwszy miesięczny wzrost indeksu Ifo od kwietnia. Indeks bieżącej oceny ekonomicznej, który mierzy obecną atmosferę gospodarczą, również odnotował wzrost do 89,2 z 88,7 w zeszłym miesiącu, przekraczając szacunki na poziomie 88,5. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie tylko są optymistami, ale mają obecnie solidne warunki. Co więcej, Indeks Oczekiwań IFO, który mierzy sześciomiesięczne perspektywy z perspektywy biznesowej, wzrósł z 83,1 we wrześniu do 84,7 w tym miesiącu, ponownie przekraczając konsensus rynkowy wynoszący 83,3.

Reklama

Prezes IFO Clemens Fuest powiedział: „Niemiecka gospodarka widzi na horyzoncie pozytywne strony”.

– Badanie wykazało ogólną poprawę, a klimat biznesowy, obecne warunki i oczekiwania poprawiły się w październiku – powiedział Joshua Mahony, analityk w brokerze Scope Markets. – W sytuacji, gdy inflacja spada, a indeks menedżerów zakupów w przemyśle odnotowuje trzymiesięczne wzrosty, istnieją wstępne oznaki nadziei dla niemieckiej gospodarki.

– Wskaźnik koniunktury Ifo dla Niemiec drugi miesiąc z rzędu lekko wzrósł. Poprawiły się zarówno oceny bieżące jak i oczekiwania na przyszłość (w większym stopniu). W rozbiciu sektorowym nastroje poprawiły się głównie w usługach, w mniejszym stopniu w przetwórstwie, przy ich stabilizacji w budownictwie i dalszym pogorszeniu w handlu - ocenili ekonomiści PKO BP.