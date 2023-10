Z danych firmy Bain & Company wynika, że rosnąca liczba dojrzałych spółek technologicznych w portfelach funduszy inwestycyjnych, wymuszone przez rynek przyspieszenie osiągania rentowności przez firmy z segmentu venture capital oraz spadek wycen powinny przełożyć się na wzrost liczby fuzji i przejęć w tym sektorze. Pierwszy raz od wielu lat kupujący mogą liczyć na poprawę swojej pozycji negocjacyjnej.

Reklama

Aż 44 proc. spółek technologicznych znajduje się w portfelach funduszy dłużej niż cztery lata, a 15 proc. od ponad sześciu lat. Tak wysoki odsetek, nienotowany od ponad dekady, jest efektem ograniczenia liczby fuzji i przejęć w branży od trzeciego kwartału 2022 r. W rezultacie uczestnicy rynku spodziewają się w najbliższych trzech latach fali wyjść z inwestycji w sektorze technologicznym, w tym sprzedaży spółek, które zostały zakupione w latach 2018-2021 za ponad 700 mld dolarów. Obserwowany od roku trend spadkowy na rynku fuzji i przejęć może więc ulec zmianie. W 2023 r. kwartalna wartość transakcji związanych z wyjściami z inwestycji w sektorze wyniosła średnio 20 mld dolarów, co stanowiło znaczący spadek w porównaniu do roku 2021 i 2022, kiedy wyniosła ona odpowiednio 107 mld i 75 mld dolarów.

Jednocześnie wartość środków przeznaczonych na inwestycje przez inwestorów finansowych pozostaje na podobnym poziomie, co może spowodować, że kiedy aktywność na rynku transakcji powróci, to kupujący mogą być w lepszej pozycji niż przed ostatnim spowolnieniem. Eksperci z z Bain podkreślają, że spowoduje to, że największy czynnik wzrostu wartości spółek technologicznych w ostatnich latach – czyli wzrost mnożnika zysku przyjmowanego do wycen – może przestać spełniać swoją rolę.