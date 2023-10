China Evergrande było niewinną igraszką?

Jedynie kwestią czasu wydawało się we wtorek formalne ogłoszenie niewypłacalności Country Garden, do niedawna największego dewelopera w Chinach. Spółka, która ostatnio przyznała, że jest o krok od utraty płynności, należy do najbardziej zadłużonych deweloperów na świecie, jej zobowiązania opiewają na 187 mld dol. Upadły dwa lata temu gigant branży China Evergrande był winien o trzy czwarte więcej, jednak z punktu widzenia wpływu na gospodarkę to konsekwencje plajty Country Garden mogą być bardziej dotkliwe.