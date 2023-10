50 mld dolarów zysku z krótkiej sprzedaży. Najlepszy miesiąc dla kontrariańskiej strategii

Miniony miesiąc okazał się najlepszym w tym roku dla kontrariańskiej strategii. Inwestorzy obstawiający spadek cen akcji wybranych firm we wrześniu na papierze zarobili 50 miliardów dolarów netto, wskazują dane firmy S3 Partners. Standard&Poor’s500, kluczowy indeks na Wall Street wówczas stracił 4,9 proc.

Rajd technologicznych gigantów na fali zainteresowania sztuczną inteligencją we wrześniu zaczął tracić moc, gdyż inwestorzy wzięli pod lupę skutki utrzymywania stóp procentowych w USA na wyższym poziomie w dłuższym okresie, co byłoby niekorzystne dla akcji, podkreśla Bloomberg.

- Nasilona krótka sprzedaż we wrześniu zbiegła się z wyprzedażą akcji przez inwestorów, którzy wcześniej zajęli długie pozycje. To doprowadziło do spadku cen, ale jeśli w czwartym kwartale rynek odbije się może dojść zamykania krótkich pozycji na części najbardziej zyskownych spółek - tłumaczy Ihor Dusaniwsky, menedżer S 3 Partners.

W minionym miesiącu były też spółki na których krótka sprzedaż przyniosła straty.