Libertarianin porządzi w Buenos Aires?

Czy Argentyna stanie się wkrótce kapitalistyczną, libertariańską utopią? Takie pytanie zadawało sobie wielu ludzi, którzy dowiedzieli się o zwycięstwie w prawyborach prezydenckich Javiera Milei, kandydata prawicowej koalicji Wolność Nadchodzi. Milei sam określa się jako libertarianin, a poza tym jako „spadkobierca Adama Smitha, „Mozart ekonomii” i „niszczyciel keynsizmu”. Swoje psy nazwał na cześć Conana Barbarzyńcy oraz prorynkowych ekonomistów, takich jak Milton Friedman i Murrey Rothbard. Podziwia byłego amerykańskiego prezydenta Trumpa i byłego brazylijskiego przywódcę Jaira Bolsonaro. Jest jednak pod wieloma względami bardziej radykalny od nich. Zapowiada, że wysadzi w powietrze argentyński bank centralny i sprawi, że kraj porzuci peso na rzecz dolara. To ma pomóc w zlikwidowaniu problemu hiperinflacji. Obiecuje, że zastąpi publiczny system edukacji systemem opartym na bonach edukacyjnych. Sprywatyzowana ma zostać służba zdrowia, a handel ludzkimi organami zalegalizowany. Ministerstwa zdrowia, edukacji oraz środowiska mają zostać zlikwidowane i zastąpione resortem kapitału ludzkiego. Zapowiadane przez niego zmiany mają być dla Argentyny prawdziwą rewolucją. Oczywiście nie wszyscy są do nich przekonani. 14 sierpnia, czyli następnego dnia po ogłoszeniu wyniku prawyborów, argentyński bank centralny pozwolił na dewaluację peso o 18 proc. wobec dolara i podniósł główną stopę procentową aż o 21 pkt proc., do 118 proc. Chciał w ten sposób uspokoić rynki czy też uznał, że nie ma już nic do stracenia?