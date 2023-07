The Guardian: Brytyjczycy nie rezygnują z wyjazdów

Fala upałów w Europie motywuje do podróży, co pokazują wyniki m.in. brytyjskich linii lotniczych EasyJet. Spółka wypracowała w II kw. 203 mln funtów zysku brutto. Wspomniane rezultaty udało się osiągnąć mimo problemów na lotniskach we Francji czy Londynie, wywołane protestami. – Obecna pogoda prawdopodobnie jest zwiastunem tego, co czeka nas w przyszłości. Brytyjczycy zdają się wybierać wycieczki do ciepłych krajów jak Egipt czy Turcja, więc wydaje się, że warunki pogodowe obecnie nie są przeszkodą – komentuje Johan Lundgren, prezes EasyJet. Eksperci spodziewają się, że konkurencyjne linie lotnicze również pokażą bardzo dobre rezultaty, a branża odrobi pandemiczne straty i wróci do rezultatów z 2019 r. Udany powinien też być sezon zimowy, ponieważ liczba rezerwacji, w przypadku EasyJet, wzrosła dwukrotnie względem 2022 r. gsu