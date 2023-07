China Evergrande Group. Wielka strata giganta bankruta

China Evergrande Group opublikowała swoje raporty finansowe za 2021 i 2022 r. dopiero we wtorek. Wynika z nich, że w 2021 r. grupa miała 476 mld juanów (66,36 mld USD lub 262 mld zł) straty netto, a jej strata za 2022 r. wyniosła 105,9 mld juanów (14,76 mld USD lub 58,28 mld zł). Na te straty składały się m.in. odpisy od wartości aktywów, zwroty ziemi oraz zwiększone koszty finansowania. W 2020 r. firma wypracowała 8,1 mld juanów zysku netto, i to był jej ostatni zyskowny rok. Zobowiązania spółki wzrosły w latach 2020–2022 o 23 proc., do 2,4 bln juanów, a aktywa zmniejszyły się w tym czasie o 20 proc., do 1,8 bln juanów.