Umowa oznacza kontynuację polityki po Brexicie w kierunku Indo-Pacyfiku. Podpisana w niedzielę w Nowej Zelandii umowa wymaga ratyfikacji przez zarówno przez parlament w Wielkiej Brytanii jak i poszczególnych członków CPTPP. Dzięki porozumieniu 99 proc. towarów eksportowanych obecnie z Wielkiej Brytanii do krajów CPTPP będzie wkrótce kwalifikować się do zerowych stawek celnych. Brytyjska sekretarz ds. biznesu i handlu powiedziała w niedzielę, że Wielka Brytania dołącza do "ekscytującego, rozwijającego się i przyszłościowego bloku handlowego".

Według urzędników, producenci mleka zyskają możliwości eksportu do Kanady, Chile, Japonii i Meksyku, podczas gdy producenci wołowiny, wieprzowiny i drobiu uzyskają lepszy dostęp do rynku meksykańskiego.

Jak wejście do strefy wolnego handlu przełoży się na korzyści gospodarcze i czy zrównoważy straty związane z wyjściem z UE dopiero się okaże. Londyn już wcześniej miał umowy handlowe ze wszystkimi członkami bloku poza Brunei i Malezją. W oparciu o własne szacunki rządu w wyniku członkostwa w CPTPP PKB Wysp wzrośnie w ciągu 15 lat o 1,8 mld funtów, czyli zaledwie o 0,08 proc. , co będzie miało niewielki wpływ na zrównoważenie strat w handlu europejskim w wyniku Brexitu. Umowa z CPTPP mimo stosunkowo skromnych szacowanych zysków została z zadowoleniem przyjęta przez przedstawicieli biznesu. Dyrektor generalny HSBC Ian Stuart powiedział The Independent, że przystąpienie Wielkiej Brytanii do CPTPP to znaczący kamień milowy dla brytyjskiego handlu, który umożliwi ambitnym brytyjskim firmom robienie biznesu z najbardziej ekscytującymi rynkami wzrostu na świecie dla start-upów, innowacji i technologii. "Od whisky po słodycze, samochody, biżuterię i odzież, zniesienie ceł sprawi, że nasze najlepsze brytyjskie produkty będą łatwiej dostępne dla konsumentów w bloku Indo-Pacyfiku" - powiedział dyrektor generalny Instytutu Eksportu i Handlu Międzynarodowego Marco Forgione. "Umowa ta ma dodatkową zaletę w postaci wzmocnienia łańcuchów dostaw w ramach bloku" - dodał.

Wielka Brytania staje się pierwszym europejskim krajem w CPTPP i pierwszym nowo przyjętym członkiem od czasu utworzenia bloku w 2018 r. W jego skład wchodzi 11 państw regionu Pacyfiku: Australia, Brunei, Chile, Japonia, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur i Wietnam, zamieszkałych przez ponad 500 mln osób. Wraz z Wielką Brytanią ich łączny PKB stanowi 15 proc. światowej gospodarki.