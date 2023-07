Ceny sprzedaży hurtowej w czerwcu 2023 r. były o 2,9 proc. niższe niż w czerwcu 2022 r. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), był to najostrzejszy spadek cen w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku od czerwca 2020 r. (-3,3 proc. w porównaniu do czerwca 2019 r.) ). W maju tempo zmian w stosunku do roku poprzedniego wyniosło -2,6 proc., w kwietniu -0,5 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny hurtowe spadły w czerwcu 2023 r. o 0,2 proc.

Największy wpływ na ogólny poziom cen w czerwcu 2023 r. w porównaniu do czerwca 2022 r. miał spadek cen w handlu hurtowym produktami naftowymi na poziomie -22,7 proc.. W porównaniu z majem ceny w tej gałęzi gospodarki wzrosły jednak o 1,3 proc.. Ceny w obrocie hurtowym odpadami i pozostałościami (-31,7 proc.), zbożem, surowcem tytoniowym, nasionami i paszami dla zwierząt (-28,4 proc.) oraz rudami, metalami i półproduktami metalowymi (-20,8 proc.). Tu również odnotowano spadki cen w porównaniu z poprzednim miesiącem: -5,5 proc. dla surowca i pozostałości, -3,9 proc. dla zboża, surowca tytoniowego, nasion i pasz dla zwierząt oraz -2,4 proc. dla rud, metali i półfabrykatów.

Z kolei ceny owoców, warzyw i ziemniaków były wyższe niż w czerwcu 2022 r. i wyniosły +29,2 proc. (+5,2 proc. w porównaniu do maja 2023 r.), a żywca +20,7 proc. (+1,4 proc. w porównaniu do maja 2023 r.). ). Materiały budowlane i elementy budowlane z materiałów mineralnych były droższe w hurcie o 7,7 proc. niż przed rokiem, ale spadły o 0,4 proc. w porównaniu do maja.

Destatis podał również, że w maju 2023 r. ceny producenta produktów rolnych były o 7,7 proc. niższe niż w maju 2022 r. To drugi spadek z rzędu: w kwietniu 2023 r. ceny spadły już o 6,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Główną przyczyną jest efekt bazy w związku z bardzo wysokim poziomem cen w roku poprzednim. W maju 2022 r. ceny producenta produktów rolnych wzrosły o 35,6 proc. w porównaniu do maja 2021 r. Ceny spadły również w stosunku do kwietnia 2023 r., o 2,2 proc.