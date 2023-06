USA: Czy drugie półrocze również przyniesie solidne zwyżki?

Nowojorski indeks giełdowy S&P 500 zyskał od początku roku prawie 13 proc. Jeżeli do końca tygodnia nie doświadczy on bardzo ostrej wyprzedaży, to I półrocze na amerykańskim rynku akcji będzie można uznać za dosyć udane. Dane historyczne sugerują, że po dobrej I połowie roku S&P 500 zwykle zyskuje w kolejnych sześciu miesiącach. Z wyliczeń Toma Lee, założyciela firmy Fundstrat Global Advisors, obejmujących okres od 1950 r., wynika, że jeśli S&P 500 zyskał w I półroczu co najmniej 10 proc., to w II połowie roku przeciętnie rósł o 8 proc. Osiągnąć pozytywną stopę zwrotu udawało mu się w 82 proc. przypadków.

Reklama

Paliwo wzrostu

Przeciętne zwyżki w II połowie roku sięgały 12 proc., jeśli w I półroczu S&P 500 zyskał co najmniej 10 proc., poprzedni rok zaś zakończył na minusie. Według Lee, jeśli ta prawidłowość sprawdziłaby się również obecnie, to S&P 500 zakończyłby 2023 r. na poziomie około 4900 pkt, czyli znalazłby się wyżej niż w historycznym szczycie ze stycznia 2022 r. Wcześniej przedstawił on prognozę mówiącą, że indeks dojdzie w tym roku do 4750 pkt.

Ożywienie na amerykańskim rynku akcji koncentrowało się jak dotąd głównie wokół firm technologicznych. Po marcowym kryzysie bankowym duże spółki z sektora nowych technologii były traktowane przez inwestorów jako „bezpieczne przystanie”. Zwyżki przedłużyły się na II kwartał, do czego przyczyniły się nadzieje związane z technologią sztucznej inteligencji oraz oczekiwania na to, że Fed wkrótce zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. Nasdaq Composite zyskał więc od początku roku aż 27 proc., podczas gdy Dow Jones Industrial wzrósł tylko o prawie 2 proc., a indeks małych spółek Russell 2000, zyskał ponad 4 proc.

Założyciel Fundstrat Global Advisors zauważa, że akcje czołowych amerykańskich spółek technologicznych odbiły się bardzo szybko od dołków. Na przykład, papierom Mety zajął 225 dni powrót od listopadowego dołka (na poziomie 88 USD) do poziomu 288 USD. Poprzednim razem cena akcji Mety pokonała taką drogę w ciągu 1888 dni. Dalsze paliwo do zwyżek może zapewnić rynkowi akcji zmiana polityki Fedu.