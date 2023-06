Odczyt PMI dla przemysłu strefy euro wyraźnie rozczarował. Wskaźnik spadł z 44,8 pkt do 43,6 pkt, podczas gdy średnio oczekiwano, że pozostanie na majowym poziomie. Indeks dla sektora usług zniżkował natomiast z 55,1 pkt do 52,4 pkt, a oczekiwano jego spadku tylko do 54,5 pkt.

Reklama

Rozczarowujące dane napłynęły też z Niemiec i Francji. PMI dla niemieckiego przemysłu spadł z 43,2 pkt do 41 pkt, a spodziewano się jego zwyżki do 43,5 pkt. Wskaźnik dla sektora usług w Niemczech wyhamował zaś z 57,2 pkt do 54,1 pkt, podczas gdy średnio prognozowano spadek tylko do 56,2 pkt. Francuski przemysłowy PMI spadł z 45,7 pkt do 45,5 pkt i był trochę wyższy od prognoz, ale usługowy niespodziewanie wszedł na "terytorium" recesji. Spadł z 52,5 pkt do 48 pkt. Oczekiwano, że będzie zniżkował tylko do 52 pkt.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Strefa euro. Pół biliona euro do spłaty Banki z eurolandu mają lada dzień oddać ogromne pożyczki z TLTRO. Dla niektórych z nich może to się skończyć poszukiwaniem nowego kapitału.

- Byliśmy nastawieni sceptycznie wobec ożywienia wzrostu gospodarczego w ostatnich miesiącach i najnowsze dane PMI są potwierdzeniem naszego poglądu. Nie spodziewamy się jednak, by gospodarka strefy euro znów zaczęła się kurczyć latem - ocenia Ricardo Amaro, ekonomista z firmy badawczej Oxford Economics.