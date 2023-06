W ujęciu kalendarzowym i wyrównanym sezonowo niemiecki eksport do krajów spoza Unii Europejskiej wzrósł w maju 2023 r. o 1,0 proc. w porównaniu z kwietniem 2023 r. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), na podstawie wstępnych wyników, w maju 2023 r. wyeksportowano tam towary o wartości 59,4 mld euro. W porównaniu z majem 2022 r. eksport spadł o 2,3 proc. Pod względem wielkości niemiecki eksport do krajów trzecich spadł o 6,3 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Najważniejszym partnerem handlowym niemieckich eksporterów w maju 2023 roku były Stany Zjednoczone. Wyeksportowano tam towary o wartości 12,5 mld euro. Oznacza to, że eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 7,1 proc. w porównaniu do maja 2022 r. Do Chińskiej Republiki Ludowej wyeksportowano towary o wartości 8,8 mld euro, o 4,3 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł o 7,5 proc. rok do roku do 6,3 mld euro.

Niemiecki eksport do Federacji Rosyjskiej spadł w maju 2023 r. w porównaniu z majem 2022 r. o 36,7 proc. do 0,7 mld euro. W maju 2023 r. Rosja zajęła 16. miejsce wśród najważniejszych kierunków niemieckiego eksportu poza UE. W lutym 2022 roku, na miesiąc przed atakiem na Ukrainę, Rosja zajęła 5. miejsce.

Współpraca z Rosją kwitnie natomiast w przypadku Grecji – część floty tankowców greckich armatorów służy transportowi rosyjskiej ropy – czy Szwajcarii, gdzie tamtejsze koncerny farmaceutyczne korzystają na tym, że sankcje nie obejmują leków.