Stopa bezrobocia wśród młodzieży w Chinach (liczona dla miejskiej populacji w wieku od 16 do 24 lat) sięgnęła w kwietniu rekordowego poziomu 20,4 proc. Była więc większa niż nawet w najgorszych okresach pandemii i prawie dwa razy wyższa niż pięć lat wcześniej. Jej poziom stał się podobny jak w krajach południa strefy euro (bezrobocie wśród młodzieży wynosiło w marcu w Portugalii 19,5 proc., we Włoszech 22,3 proc., a w Grecji 24,2 proc.). To już kolejny sygnał wskazujący, że popandemiczne ożywienie gospodarcze w Chinach hamuje.