Brytyjscy rodzice podnieśli kieszonkowe swoim dzieciom w roku rozpoczętym w marcu 2022 r. średnio o 11 proc. – wynika z danych zgromadzonych w aplikacji NatWest Rooster Money.

Badanie sugeruje, że najmłodsi dobrze poradzili sobie w trudnych warunkach gospodarczych. Eksperci analizujący dane wskazują, że w większości przypadków rodzice chcieli uchronić najmłodszych przed skutkami wysokiej inflacji. Co więcej, choć średni wzrost prezentuje się dobrze, to liczba dzieci otrzymujących od rodziców kieszonkowe spadła z 65 proc. w latach 2021–2022 do 57 proc. obecnie. Zamiast regularnych wypłat stawiają oni na jednorazowe nagrody. gsu