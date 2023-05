Materiał Promocyjny

Zatory płatnicze, czyli opóźnienia w transakcjach handlowych to częsty problem przedsiębiorców, który ma negatywny wpływ na całą gospodarkę. Nawiązując relacje handlowe, przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem, że dłużnicy nie będą płacić faktur w terminie. Jest to ryzyko, którym można zarządzać, dochowując staranności przy doborze kontrahentów oraz konstruując umowy w taki sposób, aby zabezpieczały interes wierzyciela oraz wzmacniały jego pozycję w razie ewentualnego sporu przed sądem powszechnym lub polubownym. Od 2020 roku również Prezes UOKiK działając w interesie publicznym, ma kompetencje do sankcjonowania nierzetelnych dłużników. W celu złagodzenia negatywnych skutków zatorów płatniczych przedsiębiorcy mogą też korzystać z rozwiązań przewidzianych w przepisach podatkowych.