Chińskie indeksy giełdowe umiarkowanie zniżkowały podczas wtorkowej sesji. Shanghai Composite stracił 1,1 proc. Impulsem do wyprzedaży były rozczarowujące dane o chińskim handlu zagranicznym. (Import denominowany w dolarach niespodziewanie spadł w kwietniu o 7,9 proc., a wzrost eksportu wyhamował z 14,8 proc. do 8,5 proc.). Indeks CSI Central SOE, w skład którego wchodzą akcje państwowych spółek z Państwa Środka, spadł o 0,9 proc. Wcześniej jednak rósł w ciągu sesji o 1,5 proc. i sięgnął najwyższego poziomu od 15 miesięcy. Od dołka z października wzrósł już on o ponad 20 proc., więc pod względem technicznym wszedł w rynek „byka”.