Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane o ceny) nowe zamówienia w przetwórstwie przemysłowym spadły o 10,7 proc. w ujęciu wyrównanym sezonowo i kalendarzowo w marcu 2023 r. w porównaniu z lutym 2023 r. To najsilniejszy spadek od czasu załamania nowych zamówień w kwietniu 2020 r. w wyniku pandemii koronawirusa. W lutym nastąpił wzrost nowych zamówień o 4,5 proc. w lutym 2023 r. (dane wstępne: 4,8 proc.). Biorąc pod uwagę I kwartał 2023 roku, nowe zamówienia były o 0,2 proc. wyższe niż w ostatnim kwartale roku poprzedniego. Wyłączając zamówienia na dużą skalę, w marcu 2023 r. nastąpił spadek o 7,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Negatywny trend nowych zamówień widoczny jest w większości sektorów gospodarki w przetwórstwie przemysłowym. Na ogólny wynik istotny wpływ miał spadek w sektorze konstrukcji pojazdów różnych (budowa statków, pojazdów szynowych, samolotów, statków kosmicznych i pojazdów wojskowych), gdzie nowe zamówienia spadły w marcu 2023 r. o 47,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca na zasadzie sezonowości i podstawa dostosowana do kalendarza. W tym sektorze nastąpił wzrost o 55,0 proc. w lutym 2023 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z powodu dużych zamówień, które zostały wstrzymane w bieżącym miesiącu. Duży wpływ na wyniki miały również pojazdy silnikowe i części samochodowe (-12,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Podczas gdy nowe zamówienia w sektorze dóbr inwestycyjnych spadły o 14,1 proc., a w obszarze dóbr pośrednich o 7,5 proc. w marcu 2023 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem, nowe zamówienia w sektorze dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 1,2 proc.

Zamówienia zagraniczne spadły o 13,3 proc., zamówienia krajowe o 6,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tym samym nowe zamówienia z zagranicy spadły o 14,8 proc., a zamówienia ze strefy euro o 10,8 proc.

Według wstępnych danych realne obroty w przetwórstwie przemysłowym (wyrównane sezonowo i kalendarzowo) spadły w marcu 2023 r. o 2,9 proc. w porównaniu z lutym 2023 r. Rewizja wstępnych danych wykazała wzrost o 1,5 proc. w lutym 2023 r. w stosunku do stycznia 2023 r. (dane wstępne zatwierdzone) . Obroty wyrównane kalendarzowo w marcu 2023 roku były o 3,7 proc. wyższe niż w marcu 2022 roku.