Nieco zwiększyła się grupa oszczędzających osób – do 70 proc. w 2023 r. z 67 proc. w 2022 r. Jednocześnie już tylko co piąty pytany deklaruje, że nie oszczędza i nie posiada żadnych oszczędności (21 proc.). W ubiegłym roku dotyczyło to co czwartego respondenta (26 proc.) – wynika z drugiej odsłony badania „Finanse Polaków w obliczu wysokiej inflacji” przygotowanego na zlecenie Banku Millennium.