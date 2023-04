Inflacja na Węgrzech spadła w marcu z 25,4 proc. do 25,2 proc. rok do roku, nieco powyżej oczekiwań rynkowych - 24,7 proc., i poniżej mediany szacunków 25 proc. w ankiecie Bloomberga. Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,8 proc. Oznacza to drugi miesiąc z rzędu spadku inflacji od styczniowego szczytu na poziomie 25,7 proc. r/r.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Węgry: Inflacja przekroczyła 25 proc. Inflacja konsumencka na Węgrzech przyspieszyła z 24,5 proc. w grudniu do 25,7 proc. w styczniu, podczas gdy prognozowano, że sięgnie ona 25,2 proc. Z dotychczasowych danych wynika, że Węgry miały w zeszłym miesiącu najwyższą inflację w UE.

Rynek wycenia obecnie szybką obniżkę stóp procentowych zasadniczo od następnego posiedzenia Narodowego Banku Węgier pod koniec kwietnia. Ekonomiści ING uważają jednak, że bank centralny chce więcej dowodów na to, że sytuacja jest pod kontrolą, a pierwszych zmian w polityce pieniężnej spodziewają się dopiero w połowie roku. Tym bardziej, że inflacja bazowa (bez żywności i energii) wzrosła z 25,2 proc. do 25,7 proc. r/r. A pod koniec marca węgierski bank centralny utrzymał stopę bazową na poziomie 13 proc. – najwyższą w UE – i zapowiedział, że powinna pozostać na tym poziomie przez dłuższy czas.