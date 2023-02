Wąskie gardła w dostawach, braki materiałowe i wyższe ceny energii – pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie odcisnęły piętno także na budownictwie. Główny wpływ na wzrost cen budownictwa miały wyższe ceny energii. Wzrosty obserwowano w szczególności cen materiałów budowlanych, takich jak stal, wyroby hutnicze czy szkło, których produkcja jest energochłonna. Średniorocznie pręty stalowe były droższe o 40,4 proc. w 2022 r.

Cena stali wzrosła o 39,1 proc., stalowych siatek zbrojeniowych do betonu o 38,1 proc., a rur stalowych o 32,2 proc. w porównaniu ze średnią roczną w 2021 r. Na przykład w budownictwie szkieletowym często stosuje się stal w połączeniu z betonem do wzmacniania stropów, stropów czy ścian. Ogółem ceny metali wzrosły w 2022 roku o 26,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Cena szkła płaskiego, które jest zwykle stosowane do okien, szklanych drzwi lub szklanych ścian, wzrosła w 2022 r. o 49,3 proc. w porównaniu ze średnioroczną ceną w 2021 r. Dla porównania: wskaźnik cen producentów wyrobów przemysłowych (ogółem) wzrósł o 32,9 proc. średniorocznie w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Bez cen energii średnioroczne ceny producenta były o 14,0 proc. wyższe niż w 2021 r.