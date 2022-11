PKB strefy euro powiększył się w trzecim kwartale o 0,2 proc. kw./kw., po tym jak w drugim wzrósł o 0,8 proc. Te wstępne dane były zgodne ze średnią prognoz analityków. Negatywnie zaskoczyła za to inflacja konsumencka. Przyspieszyła ona z 9,9 proc. we wrześniu do 10,7 proc. w październiku, podczas gdy średnio spodziewano się, że sięgnie ona 10,2 proc.