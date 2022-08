We wtorek indeksy akcji na świecie ponownie wzrosły i choć nie był to wzrost imponujący, to jednak istotny, gdyż stanowił podtrzymanie ruchu w górę i stał się kolejnym elementem ogólnej poprawy nastrojów. Analitycy w porannych komentarzach zwracają uwagę, że z wyjątkiem indeksu Nasdaq zwyżki na Zachodzie trwają już od pięciu sesji. Co może czekać inwestorów dzisiaj na rynkach?