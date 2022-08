Okazuje się, że agresywne wyceny podwyżek w Stanach Zjednoczonych sprzed kilku tygodni wciąż pozostają w grze. Rezerwie Federalnej nie udało się jeszcze schłodzić rynku pracy, co powoduje, że inflacja wciąż mogła nie osiągnąć swojego szczytu. Ostatnie dane z rynku pracy w USA pokazują, że gospodarka w zasadzie ma się świetnie, choć oczywiście pozostaje kilka rys na tym obrazie. Mimo to Fed nie powinien mieć żadnych wątpliwości i zdecydować się na kolejną podwyżkę o 75 punktów bazowych we wrześniu.