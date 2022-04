Inwestorzy na Wall Street byli przyzwyczajeni w ostatnich kwartałach, że największe spółki odnotowują średnio dwucyfrowy wzrost zysków. Jednak początek 2022 r. nie będzie tak udany, choć pozytywna dynamika wzrostu zysku na akcję (EPS) zostanie utrzymana. Na jakie branże warto stawiać, a jakich unikać?

Bez euforii

Z danych FactSet wynika, że w I kwartale 2022 r. szacowana stopa wzrostu zysków dla spółek z S&P 500 wynosi 4,8 proc. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, będzie to najgorszy wynik od IV kwartału 2020 r., kiedy zyski wzrosły o 3,8 proc. Warto zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach prognozy te się pogorszyły. Jeszcze pod koniec 2021 r. szacowano, że w I kwartale 2022 r. zyski wzrosną o 5,7 proc. Z kolei wzrost przychodów może sięgnąć w I kwartale 10,7 proc., co byłoby już piątym kwartałem z rzędu, kiedy tempo sprzedaży jest dwucyfrowe.

Pod koniec marca 95 spółek wchodzących w skład S&P 500 opublikowało prognozę EPS na miniony kwartał. Spośród nich 66 wydało gorszą prognozę EPS od średniej analityków. Liczba spółek, które wydały negatywną prognozę dla EPS, jest najwyższa od IV kwartału 2019 r.

Ze spółek, które do tej pory opublikowały prognozy, najbardziej pesymistyczne, jeśli chodzi o zmianę zysków, są spółki z sektora technologicznego. Aż 23 opublikowały negatywną prognozę zysków. Warto jednak pamiętać, że ostatnie kwartały były dla gigantów technologicznych bardzo udane. Pandemia napędziła wyniki spółek z tej branży i optymistyczny trend był kontynuowany w 2021 r. Początek tego roku może już nie być tak spektakularny, m.in. przez wysoką bazę, jednak nadal sektor odnotowuje dodatnie tempo wzrostu wyników. Z kolei również 12 spółek z sektora przemysłowego opublikowała negatywną prognozę wyników na I kwartał. Warto zauważyć, że w tych dwóch sektorach najwięcej firm powoływało się na problemy w łańcuchu dostaw w swoich raportach za IV kwartał.

Sektor przemysłowy odnotował największy procentowy spadek szacunkowych wyników spośród wszystkich jedenastu od początku kwartału. Prognozowany wynik branży w I kw. ma wynieść 27,9 mld USD, czyli o 11,7 proc. mniej, niż spodziewano się trzy miesiące temu. Będzie to jednak nadal dobry wynik, biorąc pod uwagę efekt bazy. Najbardziej pesymistyczny jest podsektor lotniczy.

O ponad 11 proc. w ciągu trzech miesięcy spadły także przewidywania dotyczące zysków firm z branży dóbr wyższego rzędu. Branża ta może zarobić 28,5 mld USD, wobec wcześniej szacowanych 32,2 mld USD. Jednak nadal wiele firm będzie pod kreską. Stratę mają powiększyć takie spółki jak Las Vegas Sands, Caesars Entertainment czy Royal Caribbean Group.

Ostatnio znacząco wzrosły oczekiwania co do zysków spółek z sektora energetycznego. Ma to oczywiście związek z rosnącymi notowaniami ropy naftowej i gazu w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę. Spółki wchodzące w skład indeksu S&P 500 Energy mają wypracować w I kwartale 32,5 mld USD zysku wobec szacowanych pod koniec roku 25,6 mld USD. Skorzystają na tym przede wszystkim amerykańscy giganci, tacy jak Exxon Mobil czy Chevron, którzy mają wypracować odpowiednio 2,10 USD i 3,32 USD zysku na akcję.

Podobnie jak spółki energetyczne, dobre wyniki mogą wypracować firmy wydobywające metale. Wojna podbiła również ceny wielu surowców, co korzystnie wpłynie na ich zyski.

Co z bankami?

Poprzednie kwartały dla banków, szczególnie z Wall Street, były bardzo udane. Dobra koniunktura na rynku fuzji i przejęć, a także hossa na giełdzie napędzały transakcje. Był to okres żniw dla instytucji, które doradzają przy tego typu transakcjach. Wiele wskazuje jednak na to, że ta lukratywna odnoga działalności spowolni.

Oczekuje się, że zyski największych światowych banków spadną po raz pierwszy od siedmiu kwartałów, co jest spowodowane głównie spowolnieniem fuzji i przejęć (M&A) oraz spadkiem transakcji na rynku kapitałowym.

Według danych Refinitiv łączne zyski netto największych światowych banków, w tym Morgan Stanley, JPMorgan Chase i Citigroup, mają spaść o 2 proc. w I kwartale w porównaniu z IV kwartałem 2021 r. Dane obejmują 65 największych światowych banków, z których każdy ma kapitalizację rynkową wynoszącą co najmniej 10 miliardów dolarów lub więcej.

Analitycy twierdzą, że niższe przychody z opłat i straty handlowe spowodowane zmiennością rynku wywołaną kryzysem w Ukrainie prawdopodobnie zaszkodzą zyskom w pierwszym kwartale, pomimo ogólnego wzrostu dochodów odsetkowych.

– Zmienność rynku może utrudnić emisję akcji i obligacji, zmniejszając dochody w tych obszarach działalności, które koncentrują się na gwarantowaniu nowych emisji jako głównego źródła przychodów – powiedział Andrew Dinnhaupt, menedżer portfela w Franklin Templeton.

– Może to negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe firm, nawet jeśli tradycyjna działalność bankowa odnotuje wzrost dzięki wyższym wynikom z odsetek i szybszemu wzrostowi kredytów – dodał.

Według danych Refinitiv łączna wartość oczekujących i zakończonych transakcji M&A ogłoszonych w pierwszym kwartale wyniosła około 922 mld USD, najmniej od drugiego kwartału 2020 r.

Bill Fink, szef amerykańskiej bankowości w TD Bank, powiedział, że aktywność w zakresie fuzji i przejęć spadła w pierwszym kwartale ze względu na zwiększoną niepewność związaną z konfliktem Ukraina–Rosja, przerwami w łańcuchu dostaw i wyższą inflację.

Wolumen transakcji emisji akcji na całym świecie spadł do 129 mld USD w pierwszym kwartale z 390 mld USD w czwartym kwartale 2021 r. Pokazuje to, że rynek pierwszych ofert publicznych wyraźnie spowolnił.

Wolumen transakcji gwarantowania emisji akcji spadł o 80 proc. w przypadku Morgan Stanley i Goldman Sachs, dwóch dominujących doradców finansowych na rynku IPO na całym świecie.

Jednak pozytywnie na działalność banków w kolejnych kwartałach będzie oddziaływać wzrost stóp procentowych. Przypomnijmy, że w połowie marca Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) zdecydował o pierwszej podwyżce stóp procentowych od 2018 r. Główna stopa została podniesiona o 25 pkt proc., do przedziału 0,25–0,5 proc., a to dopiero początek.

Prognoza Fedu przewiduje, że do 2023 r. stopa funduszy federalnych osiągnie 2,75 proc., co oznacza, że FOMC w sumie dokona 11 podwyżek, każda o ćwierć punktu procentowego. Seria podwyżek znacząco podwyższy wynik odsetkowy amerykańskich banków.

Wzrosty będą trwać

Początek roku dla amerykańskich indeksów nie był udany. Spadki rozpoczęły się już przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojna pogłębiła jednak wyprzedaż i od szczytu do dołka w marcu korekta S&P 500 sięgnęła ponad 13 proc. Trwa jednak odrabianie strat i od minimum indeks zyskał już 10 proc. Większość analityków liczy, że wzrosty będą kontynuowane. Mediana szacunków analityków zebrana przez FactSet mówi, że w ciągu 12 miesięcy S&P 500 wzrośnie do 5278 pkt, co oznacza wzrost o 16,5 proc. z obecnych poziomów.

Jednak ostatnie lata pokazują, że specjaliści z Wall Street nie doceniają byków. W ciągu ostatnich pięciu lat prognozy analityków wobec S&P 500 były średnio o 2,8 proc. niższe od faktycznego wzrostu. Z kolei w ciągu ostatnich dziesięciu lat prognozy analityków były zaniżone o 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym analitycy liczą, że najwyższą stopę zwrotu mogą przynieść akcje firm z branży usług komunikacyjnych, dóbr wyższego rzędu czy technologii. Z drugiej strony najmniejsze tempo wzrostu odnotują sektory energii i użyteczności publicznej.

A na które firmy przede wszystkim stawiają analitycy? Spośród spółek z S&P 500 największy potencjał – biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy obecną cenę akcji a medianą cen docelowych – ma Bath & Body Works. Akcje właściciela sieci sklepów z kosmetykami kosztują 47,8 USD, a średnia analityków mówi o 84 USD, co dałoby wzrost o około 75 proc.

Dużo mogą zarobić także akcjonariusze General Motors czy PayPal. Zdaniem analityków potencjał wzrostu ich notowań wynosi odpowiednio 70 proc. i 62 proc.

Na około 50-proc. zarobek mogą liczyć m.in. akcjonariusze Under Armour, Whirlpool czy PVH, właściciela takich marek jak m.in. Tommy Hilfiger czy Calvin Klein.

Tomasz Bursa zarządzający i wiceprezes OPTI TFI

W pierwszym kwartale oczekuję wzrostu zysków na akcję dla indeksu S&P 500 o około 5 proc. rok do roku, co będzie najsłabszą dynamiką od końcówki 2020 r. W silnie inflacyjnym środowisku najlepiej powinny wypaść zyski sektorów odpowiedzialnych za jej powstanie – wydobywczy (skokowa poprawa wyników spowodowana wzrostami cen ropy) i surowców przemysłowych (wysokie ceny metali – głównie miedzi i aluminium). Dobrych wyników – wzrost o około 30 proc. rok do roku – można spodziewać się po spółkach przemysłowych, gdzie istotną rolę odgrywa niski efekt bazy spowodowany ograniczeniami covidowymi z początku 2021 r. Segment technologiczny nie pokaże tym razem spektakularnych wzrostów (ok. 8–10 proc. rok do roku), ale mając w pamięci silną poprawę wyników od 2020 r. blisko dwucyfrowy wzrost EPS wygląda interesująco. Ujemnych dynamik oczekuję w sektorze finansowym (nowe rezerwy na ryzyko kredytowe spowodowane możliwym pogorszeniem koniunktury, jak również wysoką bazą z 2021 r. spowodowaną odwracaniem rezerw pocovidowych z 2020 r.) oraz w sektorach związanych z konsumpcją. W kolejnych kwartałach 2022 r. oczekuję poprawy zysków na akcję o około 10 proc., co wynikać będzie z utrzymywania się wysokich cen surowców. Dwucyfrowe dynamiki są również możliwe do osiągnięcia w istotnych dla S&P 500 sektorach – czyli ochronie zdrowia i technologicznym. W związku z potencjalnym osłabieniem koniunktury konsumenckiej, spowodowanej wysoką inflacją, oczekuję niskich dynamik w sektorze konsumpcji podstawowej i użyteczności publicznej oraz spadku zysków w sektorze finansowym.