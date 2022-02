Wyższa od prognoz była również inflacja bazowa, czyli wskaźnik nieuwzględniający cen paliw, energii oraz żywności. Przyspieszyła z 5,5 proc. w grudniu do 6 proc. w styczniu, podczas gdy spodziewano się, że wyniesie 5,9 proc. Była najwyższa od sierpnia 1982 r. Do podsycenia inflacji konsumenckiej w styczniu najmocniej przyczynił się wzrost cen paliw o 46,5 proc. rok do roku. Koszty energii wzrosły o 27 proc. Zwracał na siebie uwagę również wzrost cen samochodów. Nowe auta i ciężarówki zdrożały o 12,2 proc. r./r., a używane o 40,5 proc. Żywność zdrożała o 7 proc., a czynsze za mieszkania zwiększyły się o 4,4 proc. rok do roku.

Reklama

Argument za podwyżkami

Rynek odebrał najnowsze dane o inflacji jako kolejny, silny argument za podwyższaniem stóp procentowych przez Fed. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wzrosła więc w czwartek po południu do 2 proc., czyli najwyższego poziomu od jesieni 2019 r. Inwestorzy spodziewają się, że do pierwszej podwyżki stóp dojdzie w marcu. Kwestią otwartą jest jednak to, jak agresywnie Fed będzie podnosił stopy w nadchodzących miesiącach. Raphael Bostic, szef oddziału Rezerwy Federalnej w Atlancie, stwierdził w rozmowie z CNBC, że spodziewa się w tym roku trzech lub czterech podwyżek stóp. Część analityków spodziewa się jednak, że Fed będzie bardziej agresywnie zacieśniał politykę. Goldman Sachs i Deutsche Bank prognozują pięć podwyżek stóp do końca roku, BNP Paribas i Berenberg Bank sześć, a Bank of America oczekuje, że Fed podwyższy stopy aż siedem razy. W najbardziej „jastrzębim scenariuszu" główna stopa procentowa Fedu (obecnie wynosząca 0–0,25 proc.) mogła na koniec roku sięgnąć 1,75–2 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa USA. Etatów przybyło więcej, niż oczekiwali optymiści Styczniowe dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się dużo lepsze od prognoz. Mocno uzasadniają bardziej jastrzębią politykę Fedu.

Kontrakty notowane na giełdzie CME szacującą prawdopodobieństwo sześciu podwyżek stóp w USA w tym roku na 63 proc. Przed publikacją raportu o inflacji za styczeń wskazywały na prawdopodobieństwo wynoszące 53 proc. W oczach inwestorów wzrosło również ryzyko tego, że w marcu Fed dokona podwyżki stóp nie o 25 pkt baz., a o 50 pkt baz. O ile w środę było ono szacowane przez rynek kontraktów na 25 proc., o tyle w czwartek po południu już na 44 proc.

Reklama

– Kolejny zaskakująco mocny skok inflacji sprawił, że rynki nadal będą zaniepokojone agresywnym Fedem. O ile sytuacja w gospodarce może się zacząć poprawiać, o tyle rynkowy niepokój dotyczący potencjalnie zbyt dużych podwyżek stóp nie zniknie, dopóki nie pojawią się wyraźne oznaki tego, że inflacja znów znalazła się pod kontrolą – prognozuje Barry Gilbert, strateg z firmy LPL Financial.

Oczekiwania co do polityki Fedu mogą nadal podsycać wzrost rentowności obligacji oraz skłaniać inwestorów do wyprzedawania akcji spółek z niektórych sektorów. Niepokój dotyczący inflacji oraz polityki Fedu mocno przyczynił się w styczniu do korekty na amerykańskich giełdach. S&P 500 zniżkował wówczas do poziomu z początku października, a technologiczny indeks Nasdaq Composite był bliski wejścia w bessę.

– Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich może dojść w tym roku do 2,5 proc. Wzrost rentowności może najbardziej uderzyć w indeks S&P 500, gdyż jest tam duża koncentracja spółek wzrostowych. Indeks może więc zakończyć 2022 r. na poziomie niższym niż rok wcześniej – uważa Paul Jackson, analityk firmy Invesco.

Autopromocja NOWOŚĆ! Trzy dostępy do treści parkiet.com w ramach jednej prenumeraty ZAMÓW TERAZ

Słabnące czynniki

Część analityków uważa jednak, że Fed będzie bardziej ostrożny, niż spodziewają się inwestorzy. Wszak czynniki, które obecnie podsycają inflację w USA, powinny w nadchodzących miesiącach zacząć słabnąć.

– Wysokie ceny energii oraz problemy z podażą dają paliwo dla inflacji, ale te problemy powinny ostatecznie osłabnąć. Większym powodem do niepokoju może być to, że w gospodarce daje o sobie znać presja płac, a bank centralny nie będzie ryzykował powstania spirali płacowo-cenowej. Wydatki na dobra i usługi konsumenckie prawdopodobnie jednak naturalnie się schłodzą, gdyż wysokie ceny energii zaczynają uderzać w portfele konsumentów – twierdzi Jai Malhi, analityk JPMorgan Asset Management.