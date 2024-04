Jaki stan kasy państwa według nowego rządu

W latach 2015–2022 luka VAT (różnica między tym, co powinno wpływać do budżetu państwa z tytułu podatku VAT przy danych rozmiarach bazy podatkowej, a tym, co faktycznie do niego wpływa) spadła z 24,1 do 2,6 proc. Rząd Mateusza Morawieckiego przedstawiał to jako efekt skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi (ze słynnym hasłem „wystarczy nie kraść”).

– No to runął mit Morawieckiego o cudzie VAT-owskim – skomentował Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych na platformie X. – Luka VAT w dwa lata cofnęła się do poziomu z początku pierwszej kadencji PiS. Moje wyliczenia już to pokazywały w październiku 2023 r. – dodał.

I wyliczał, że łącznie w latach 2022–2023 luka VAT wzrosła o ponad 40 mld zł. – Tyle co na prawie całe 500+ – wytykał.

Oczekiwania ekonomistów

Całość wyzwań i problemów w finansach publicznych ujętych w „Białej księdze...” mamy poznać najpewniej w poniedziałek. Co może i powinno się tam znaleźć? – zapytaliśmy o to ekonomistów.

– Z definicji taka „Biała księga...” musi zawierać opis stanu faktycznego całego sektora finansów publicznych – zaznacza Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. W tych chodzi o dane dotyczące długu i deficytu, z wyjaśnieniem przyczyn „fragmentacji” finansów państwa. Zdaniem Jankowiaka powinny tam też zostać zamieszczone plany finansowe wszystkich funduszy celowych, łącznie z utajnionym Funduszem Finansowania Sił Zbrojnych.