Wzrost popytu nie strąci inflacji z drogi do celu

Ekonomiści z PKO BP z optymizmem oceniają też perspektywy popytu inwestycyjnego. Spodziewają się w tym roku wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w Polsce realnie o 5,2 proc., po 8,4 proc. w 2023 r. Spowolnienie to skutek zakończenia inwestycji współfinansowanych z funduszy UE na lata 2014–2020, które było trzeba wykorzystać do końca ub.r. „Z czasem inwestycjom coraz bardziej będzie sprzyjał napływ funduszy w ramach KPO. Kontynuowane będą też inwestycje w transformację energetyczną, automatyzację oraz zwiększanie mocy eksportowych gospodarki” – czytamy w raporcie PKO BP.

Nominalne kontra realne

Ekonomiści z PKO BP swój raport zatytułowali „Ogień i woda”. To odniesienie do paradoksów, w które będzie obfitowało ożywienie w polskiej gospodarce. Jednym z nich jest to, że pomimo narastania presji popytowej na wzrost cen inflacja – po chwilowym wzroście w II połowie br. – będzie malała. – Mogłoby się wydawać, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego będzie nasilało napięcia na rynku pracy, prowadząc do szybkiego wzrostu płac i jednostkowych kosztów pracy. Ale naszym zdaniem tak się nie stanie. Obecnie wzrost wynagrodzeń jest napędzany przez dużą podwyżkę płacy minimalnej. W kolejnych latach te podwyżki będą znacznie mniejsze, co spowolni wzrost płac poniżej 10 proc. Jednocześnie nastąpi cykliczna poprawa produktywności, dzięki czemu wzrost jednostkowych kosztów pracy istotnie się obniży, umożliwiając powrót inflacji do celu – tłumaczył Bujak podczas niedawnej debaty „Parkietu”.

– Kolejnym paradoksem jest to, że pomimo silnego odbicia popytu konsumpcyjnego wiele przedsiębiorstw będzie się borykało ze spowolnieniem. Widzimy to właśnie w dyskontach. To wynika z tego, że przychody firm są z reguły skorelowane z nominalnym, a nie z realnym, popytem w gospodarce. Przy spadającej inflacji nominalny popyt może hamować, a jednocześnie płace szybko rosną. To prowadzi do kompresji marż, pogorszenia wyników – tłumaczył ekonomista z PKO BP.

W ocenie analityków z największego polskiego banku ten „schizofreniczny” charakter ożywienia stworzy pod koniec br. przestrzeń do delikatnej obniżki stóp procentowych. – Nie nazwałbym tego łagodzeniem polityki pieniężnej, bo realne stopy byłyby stabilne. Polityka pieniężna byłaby restrykcyjna, porównując realną stopę do tej sprzed roku. Dodatkowo umocnienie złotego będzie prowadziło do zacieśnienia warunków monetarnych w gospodarce – tłumaczył Piotr Bujak.