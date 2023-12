- To smutne, że naszą pracę w spółkach Skarbu Państwa musi rozpocząć polityk, który był ministrem sprawiedliwości - powiedział premier Donald Tusk. Jak poinformował, Borys Budka przygotowuje w tej chwili audyt spółek Skarbu Państwa na podstawie gotowego obszernego raportu. – Przedstawimy obraz tego, co działo się w spółkach SP - zapowiedział Tusk dodając, że Skarb Państwa pod rządami PiS stał się symbolem nepotyzmu i partyjnego rozdawnictwa.- Jednym z pierwszych zadań ministra Borysa Budki będzie przywrócenie elementarnej przyzwoitości w zarządzaniu i koordynowaniu aktywów państwowych.

W exspose premiera nie było konkretów ,na czym to "przywrócenie elementarnej przyzwoitości w zarządzaniu i koordynowaniu aktywów państwowych" będzie polegać. Ale, jak już pisała "Rzeczpospolita", zdaniem ekspertów, można tu sięgnąć po przygotowany przed dekadą, w czasach poprzedniego rządu Donalda Tuska, projekt utworzenia Komitetu Nominacyjnego na wzór skandynawski. Wtedy trafił on do sejmowej zamrażarki, a teraz może być teraz punktem wyjścia do opracowania nowych zasad doboru zarządów w spółkach SP.

Jak przypomina Krzysztof Nowakowski, dyrektor zarządzający i szef Korn Ferry w Polsce, projekt przygotowany przez Jana Krzysztofa Bieleckiego i Adama Jassera czerpał z dobrych wzorców państw europejskich, których wspólną cechą jest ograniczona rola państwa jako akcjonariusza.