W sektorze usług inflacja trzyma się mocno

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w październiku o 6,6 proc. rok do roku, a nie o 6,5 proc., jak sugerował wstępny szacunek sprzed dwóch tygodni – podał w środę GUS. To wynik zgodny z szacunkami, które pod koniec minionego miesiąca formułowali ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści.

Spadek rocznej inflacji o 1,6 pkt proc. należy do najgłębszych w tym roku, ale okres jej gwałtownego hamowania dobiega już końca. W najbliższych miesiącach baza odniesienia nie będzie już tak wysoka, jak w minionych. A jednocześnie ceny w ujęciu miesiąc do miesiąca zaczęły znów rosnąć po pięciu miesiącach stabilizacji bądź spadków. W październiku CPI wzrósł o 0,3 proc. w stosunku do września, zamiast o 0,2 proc., jak wstępnie oceniał GUS.