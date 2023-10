Depozyty ciągną podaż pieniądza

Dane opublikowane przez NBP 23 października 2023 r. wskazują, że na koniec września 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2233,9 mld zł i była o 40,9 mld zł wyższa niż na koniec sierpnia 2023 r. Oznacza to wzrost o 1,9 proc. m./m. i wzrost o 8,3 proc. w ujęciu rocznym. Konsensus rynkowy przewidywał 7,3 proc. r./r. wzrostu agregatu M3 we wrześniu.

Wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 22,4 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 1174,0 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 13,8 mld zł, tj. 2,8 proc., do poziomu 498,2 mld zł. Zaskoczeniem może być spory wzrost depozytów terminowych gospodarstw domowych pomimo obniżki we wrześniu stóp procentowych NBP. Być może deponenci chcieli zdążyć przed korektą bankowego oprocentowania, zakładając lokaty o stałym oprocentowaniu.