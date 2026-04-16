Przemysłowy Dow Jones zakończył natomiast sesję nieznacznie pod kreską. Jak wynika z opublikowanego wczoraj raportu Beżowej Księgi - dokumentu obrazującego ocenę kondycji gospodarki przez Fed - ogólna aktywność gospodarcza rosła w tempie od niewielkiego do umiarkowanego w ośmiu z dwunastu dystryktów. Spadki aktywności odnotowano natomiast w rejonach Bostonu i Nowego Jorku. Jednocześnie wskazywano na presję na marże przedsiębiorstw wynikającą z przyspieszającej inflacji.

W czwartkowy poranek kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy kontynuują wzrosty, przy czym najsilniej zwyżkują futures na technologiczny Nasdaq. Kontrakt na S&P 500 znajduje się już powyżej poziomu 7000 pkt.

USA i Iran rozważają dwutygodniowe przedłużenie zawieszenia broni, aby zyskać więcej czasu na negocjacje porozumienia pokojowego. Dwie najbardziej sporne kwestie to otwarcie Cieśniny Ormuz oraz przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Nadzieje na zakończenie konfliktu, połączone z nową falą optymizmu wokół sztucznej inteligencji, napędzają popyt na ryzykowne aktywa. Na rynku walutowym dolar pozostaje słaby, a kurs EURUSD dotarł dziś do poziomu 1,18. Relatywnie słabiej prezentuje się sytuacja na rynkach europejskich. Niemiecki DAX, charakteryzujący się wysokim udziałem sektora przemysłowego, pozostaje w rejonie powyżej 24 000 pkt. Ropa naftowa w przypadku odmiany WTI spadła wczoraj w okolice 90 USD za baryłkę.

Dziś po zamknięciu sesji na Wall Street opublikowane zostaną wyniki Netflixa. Dotychczas zaprezentowane wyniki amerykańskich banków wypadły solidnie, co stanowi pozytywny sygnał dotyczący kondycji całej gospodarki USA w minionym kwartale.