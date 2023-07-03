Z początkiem nowego tygodnia polskie akcje wróciły do łask, wspierane poprawą nastrojów na pozostałych rynkach. Inwestorzy nie poddali się negatywnym nastrojom, które dały o sobie znać jeszcze w pierwszej fazie handlu. Popyt stosunkowo szybko zdołał się podnieść, wynosząc główne indeksy na europejskich parkietach nad kreskę. Nie zabrakło wśród nich krajowej giełdy. Optymizm zdominował również początek notowań za oceanem. W takich sprzyjających okolicznościach WIG20 finiszował 0,55 proc. na plusie. Mimo niesłabnących napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie inwestorzy najwyraźniej dostrzegają szansę na deeskalację trwającego od ponad dwóch tygodni konfliktu i zmniejszenie niepewności dotyczącej cen surowców energetycznych, których notowania są mocno rozchwiane. W poniedziałek notowania ropy wyraźnie zniżkowały po trzech dniach znaczących wzrostów.