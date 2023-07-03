Magazyny szybko się zapełniają. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt już zaczęły ograniczać produkcję z powodu zamknięcia cieśniny — po podobnych działaniach Iraku i Arabii Saudyjskiej. Minister energii Kataru podkreślił również, że przepływ statków przez Cieśninę Ormuz jest zbyt niebezpieczny dla handlu, mimo zapowiedzi prezydenta Trumpa dotyczących zapewnienia ochrony morskiej i dodatkowych ubezpieczeń. Dziś ministrowie finansów G7 mają omówić możliwość wspólnego uwolnienia rezerw ropy. Wojna na Bliskim Wschodzie nie wykazuje oznak wygaszania, co niepokoi inwestorów i przekłada się na coraz większe obawy o inflację. Iran mianował syna zmarłego ajatollaha Alego Chameneiego nowym najwyższym przywódcą. Trump domaga się całkowitej zmiany władzy.

