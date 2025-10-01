Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w 2018 roku, a government shutdown trwał wówczas 34 dni i był najdłuższy w historii. Pamiętajmy, że prezydentem USA wtedy także był Donald Trump. Przełożyło się to wtedy na spadek PKB w I kw. 2019 roku o 0.2%. Zatem koszt okazał się relatywnie niewielki i z tego powodu amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję na plusach. Futures na S&P500 pozostaje powyżej 6700 pkt. Historycznie poprzednie epizody zamknięcia administracji rządowej w USA nie odbijały się negatywnie na rynku akcyjnym, a podczas poprzedniego Wall Street zyskała 10%. Dziś jednak notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy osuwają się o 0.6%. Sesja na Starym Kontynencie jest mieszana. Niemiecki Dax odbija i wychodzi powyżej 24000 pkt.

Reklama