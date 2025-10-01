Środa na rynkach rozpoczęła się w trudnych okolicznościach po tym, jak w amerykańskim Senacie nie znalazła się większość dla ustawy przedłużającej finansowanie rządu o 7 tygodni. Od dziś mamy tak zwane zamknięcie rządu w USA. Zdaniem analityków reakcje rynków są jednak ostrożne, bo inwestorzy zakładają, że jest to element politycznej gry, który znajdzie rozwiązanie. Początek sesji w Europie był co prawda nerwowy, a kontrakty na amerykańskie indeksy również traciły, ale po kilku godzinach coraz więcej indeksów świeci na zielono. W grupie tej jest także WIG20, który pod koniec pierwszej części sesji jest 0,6 proc. na plusie. Wśród dużych spółek najsilniejsze jest KGHM z 2,4-proc. zwyżką. W czołówce są jeszcze Santander, CCC, Orange i Budimex. Na dole tabeli znajdziemy Żabkę Group, Dino Polskę i PGE.

Reklama