Piątkowe notowania rozpoczęły się wyjątkowo spokojnie, co przekłada się na stosunkowo niską zmienność notowań głównych wskaźników, które notują jedynie niewielkie zmiany względem poziomów odniesienia z poprzedniej sesji. Ta zachowawcza postawa inwestorów ma związek z cyklicznym rozliczeniem wrześniowej serii kontraktów terminowych na WIG20. Tradycyjnie na większe ruchy na rynku trzeba się nastawić dopiero w samej końcówce sesji. Dodatkowym czynnikiem skłaniającym inwestorów do zachowania większej ostrożności jest niepewność związana z decyzją Moody's. Dziś wieczorem agencja poinformuje o wynikach przeglądu ratingu Polski.

Reklama