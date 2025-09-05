Indeksy w Warszawie rozpoczęły piątkowe notowania na plusach, korzystając z powrotu zaufania inwestorów do ryzykownych aktywów. Rosnąca przewaga kupujących wyniosła WIG20 ponad 1 proc. nad kreskę. Po południu nastąpił jednak zwrot akcji. Z rytmu wybiła inwestorów publikacja dużo słabszych od oczekiwań kluczowych danych z amerykańskiego rynku pracy, które zdusiły popyt na giełdach. Słabe dane wzmogły obawy związane z recesją i w zasadzie przesądziły o wrześniowej obniżce stóp procentowych za oceanem. Nastroje wśród inwestorów handlujących na europejskich rynkach akcji, a potem także w USA szybko uległy schłodzeniu. Krajowe indeksy roztrwoniły wypracowaną zwyżkę, a w końcówce handlu inicjatywę na rynku przejęli sprzedający, spychając indeks WIG20 na finiszu sesji 0,82 proc. pod kreskę.

