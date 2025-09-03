Po około 10-proc. przecenie WIG20 od szczytu popyt wreszcie się przebudził. Wtorkowa sesja przyniosła już kontrę kupujących, która w środę jest kontynuowana. Indeks dużych spółek zyskuje przed południem 1,2 proc. i wybija się ponad 2800 pkt. Wśród krajowych dużych spółek najmocniejsze są Orlen i Dino Polska, które rosną po blisko 3 proc. Na zielono świeci jednak większość blue chips, a tylko Pepco Group, Allegro i Żabka Group tracą po około 0,3 proc.
Indeks polskich dużych firm jest przed południem najsilniejszy w Europie. Podobne tempo zwyżki notuje paryski CAC40. Niemiecki DAX jest 0,6 proc. na plusie po wczorajszym spadku o 2,3 proc. W górę rosną też kontrakty na amerykańskie indeksy. Początek wczorajszej sesji w USA był ciężki, ale w końcówce udało się odrobić część strat.
Głównym wydarzeniem dnia z perspektywy krajowych inwestorów będzie ogłoszenie decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek spodziewa się obniżki, prawdopodobnie o 25 pkt baz. Banki jak na razie umacniają się.
Ostatnie spadki częściowo odrabia także złoty. Kurs USD/PLN zniżkuje dziś o 0,35 proc., do 3,64 zł. Za euro inwestorzy płacą 4,25 zł, o 0,25 proc. mniej niż na zamknięciu we wtorek. Wciąż zwyżkuje złoto, które wzbiło się nawet do 3546,66 dol. za uncję.
Rozpoczynający się wrzesień to niezwykle charakterystyczny miesiąc w statystykach sezonowych. Na rynkach akcji ma złą sławę najsłabszego w całym roku.
Początek września przynosi kontynuację lekkiej podaży na bardziej ryzykownych aktywach. Dodatkowo podtrzymana jest presja na rynku długu.
Zadziwiająco dobrze zakończyła się wtorkowa sesja na GPW, aczkolwiek aktywność inwestorów była ograniczona.
We wtorek znów nie brakowało emocji na GPW. Po raz kolejny słabo prezentowały się spółki energetyczne. Globalnie uwagę inwestorów przyciągnęło złoto, które ustanowiło nowy rekord.
Dziś po długim weekendzie wrócą inwestorzy z USA, co może przynieść powrót zmienności. Pierwsze godziny europejskiego handlu już przyniosły blisko 1% spadki, a niemiecki Dax osuwa się poniżej 24000 pkt. Futures na S&P500 schodzi w kierunku 6400 pkt.
Rynki akcji rozpoczęły wtorkową sesję od wyraźnych spadków. Czerwono jest w Europie, a na trudne otwarcie sesji wskazują też kontrakty na indeksy amerykańskie. Zyskują za to dolar i złoto, które wreszcie wzbiło się na nowy szczyt.