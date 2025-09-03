Od dość znaczących spadków rozpoczęła się wtorkowa sesja na GPW. Nie było to oczywiście zaskoczenie, bo w krótkim terminie warszawskie indeksy są w trendzie spadkowym. Od rana nie sprzyjało też otoczenie - pod kreską była większość europejskich parkietów, zwłaszcza niemiecki. WIG20 po pierwszej godzinie sesji sięgał już 2726 pkt, czyli tracił dokładnie 10 proc. od najwyższego w tym roku poziomu. W pół drogi do wejścia w bessę WIG20 odzyskał wreszcie zainteresowanie popytu i zaczął poprawiać notowania. Ostatecznie indeks dużych spółek zakończył dzień zwyżką o 0,13 proc. Dzienna świeca przybrała mimo to czarny kolor, aczkolwiek pod korpusem ukształtował się długi cień. Takiej kontry popytu próżno szukać w ostatnich dniach i powinien być to zwiastun przynajmniej przerwy w spadkach. O "jakości" tego sygnału nie świadczą jednak dość niskie obroty, które dla całego rynku ledwie przekroczyły 1,4 mld zł. Ważnym dniem dla GPW będzie oczywiście środa, kiedy RPP ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Rynek spodziewa się cięcia, aczkolwiek o kolejne podobne decyzje RPP może być już trudniej.
Relatywną siłę krajowego rynku akcji we wtorek można też tłumaczyć jego słabością na tle zagranicy w poniedziałek. Powrót (po poniedziałkowym święcie) do handlu w USA przyniósł jednak kontynuację spadków z piątku. S&P 500 i Nasdaq wyrysowały na otwarciu pokaźne luki spadkowe. Około 2,2 proc. po południu tracił też niemiecki DAX i trudno spodziewać się, by GPW była długo odporna na globalne pogorszenie nastrojów. Obok już wygórowanych wycen impuls do korekty dają słabsze dane makro w parze z geopolityką.
Rozpoczynający się wrzesień to niezwykle charakterystyczny miesiąc w statystykach sezonowych. Na rynkach akcji ma złą sławę najsłabszego w całym roku.
Początek września przynosi kontynuację lekkiej podaży na bardziej ryzykownych aktywach. Dodatkowo podtrzymana jest presja na rynku długu.
We wtorek znów nie brakowało emocji na GPW. Po raz kolejny słabo prezentowały się spółki energetyczne. Globalnie uwagę inwestorów przyciągnęło złoto, które ustanowiło nowy rekord.
Dziś po długim weekendzie wrócą inwestorzy z USA, co może przynieść powrót zmienności. Pierwsze godziny europejskiego handlu już przyniosły blisko 1% spadki, a niemiecki Dax osuwa się poniżej 24000 pkt. Futures na S&P500 schodzi w kierunku 6400 pkt.
Rynki akcji rozpoczęły wtorkową sesję od wyraźnych spadków. Czerwono jest w Europie, a na trudne otwarcie sesji wskazują też kontrakty na indeksy amerykańskie. Zyskują za to dolar i złoto, które wreszcie wzbiło się na nowy szczyt.
Notowania poniedziałkowe na rynku warszawskim skończyły się spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 oddał 0,84 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,80 procent.