Z początkiem nowego miesiąca krajowe indeksy ostro zabrały się do odrabiania strat po zeszłotygodniowej przecenie. Krótko po starcie poniedziałkowych notowań WIG20 poszybował ponad 1 proc. nad kreskę, powracając powyżej poziomu 2800 pkt. Krajowe indeksy podążają śladem pozostałych europejskich rynków akcji, które odreagowują fatalny poprzedni tydzień. Poprawa globalnych nastrojów sprawiła, że kupujący w poniedziałek zyskali przewagę zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu. Warto jednak zauważyć, że skala odbicia głównych indeksów jest dość ograniczona.
Na fali powracającego optymizmu drożeją niemal wszystkie duże spółki z segmentu WIG20. Najefektowniejszym odbiciem z całego indeksu mogą się pochwalić walory CCC, drożejące o blisko 3 proc. Sporym zainteresowaniem cieszą się także walory banków, odreagowujące fatalny poprzedni tydzień. Najlepiej wśród nich radzi sobie Santander BP, notując ok. 2 proc. zwyżki. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostały Pekao i PKO BP. Na celowniku kupujących są również akcje KGHM wspierane rosnącymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. Po czterech spadkowych sesjach z rzędu do łask wróciły akcje Orlenu. Z poprawy nastrojów jak na razie nie mogą skorzystać jedynie walory Żabki i Allegro, notując lekkie spadki.
Lepsze nastroje przekonały inwestorów do zakupów na szerokim rynku, co z początkiem poniedziałku przekłada się na zwyżki kursów nieznacznej większości mniejszych firm. Najbardziej okazałymi wzrostami mogą pochwalić się Patentus i Medinice, wypracowując zwyżki na poziomie odpowiednio ok. 8 proc. i 7 proc.
Piątek był trzecim z rzędu mocno spadkowym dniem na warszawskiej giełdzie. Na wykresie miesięcznym wyrysowała się spadająca gwiazda.
W 2007 r. hossa nad Wisłą skończyła się w momencie, w którym WIG20 wyszedł dołem z klina. Jak będzie tym razem?
Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami, które w przypadku spółek technologicznych sięgały 0.6%. S&P500 zamknął się na historycznych szczytach powyżej 6500 pkt.
Początek piątkowej sesji przynosi spadki na rynkach europejskich. Pod kreską są też kontrakty na amerykańskie indeksy.
Na krajowym rynku niewątpliwie sytuacja stała się nieco mniej sprzyjająca wzrostom. Głównie z powodu banków.
Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie była kolejnym dniem pod dominacją negatywnego sentymentu. WIG20 pogłębił spadki i obecnie znajduje się już ponad 6,5% poniżej tegorocznych szczytów, osiągając najniższy poziom od dwóch miesięcy.