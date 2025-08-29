Najmniejszy wzrost rzędu 0.2% odnotował przemysłowy Dow Jones. Sentyment wobec ryzykownych aktywów pozostaje dobry, a opublikowane wczoraj dane z USA o wyższym od oczekiwań wzroście i niższej inflacji tylko utwierdziły inwestorów w tym przekonaniu. Dziś warto zwrócić uwagę na lipcowy odczyt inflacji PCE w USA oraz finalne dane Uniwersytetu Michigan.
Zgodnie z drugim szacunkiem wzrostu gospodarczego w USA wyniósł on 3.3% wobec 3.1% wskazanych w pierwszym szacunku i -0.5% w pierwszych trzech miesiącach roku. Dane o inflacji PCE zostały zrewidowane w dół z 2.6% do 2.5%. Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych okazała się niższa od prognoz i wyniosła 229 tys. wobec 234 tys. przed tygodniem. Wczorajsze dane nie pomogły jednak dolarowi, a eurodolar kontynuował odbicie z rejonu 1.16.
Mediana prognoz rynkowych zakłada, że w lipcu inflacja PCE utrzymała się na poziomie 2.6%. Odczyt bazowy ma natomiast wzrosnąć do 2.9% z 2.8%. Rynek zakłada także wzrost oczekiwań inflacyjnych. Krótkoterminowe mają wzrosnąć do 4.9% z 4.5%, a długoterminowe do 3.9% z 3.4%. Nasilenie procesów inflacyjnych zapewne będzie elementem uniemożliwiającym głębsze cięcie stóp procentowych podczas wrześniowego posiedzenia Fed. W przypadku znaczących odchyleń od oczekiwań dane mogą wpływać na wycenę wrześniowego cięcia i odbijać się na sentymencie rynkowym. Niższe od oczekiwań dane powinny być korzystnie odbierane przez inwestorów na Wall Street.
Dziś obserwujemy niewielkie cofnięcie ze szczytów, a kontrakt terminowy na S&P500 traci 0.4%. Na Starym Kontynencie także dominuje czerwień. Najmocniej tanieją dziś spółki technologiczne. Dell traci dziś ponad 5% w handlu przedsesyjnym po informacjach o spadku popytu na serwery zaprojektowane z myślą o rozwoju sztucznej inteligencji.
Notowania złota wyszły powyżej 3400 USD za uncję. Kontynuacja zapędów Trumpa w wywieraniu presji na Fed może wspierać notowania żółtego surowca.
Piątek był trzecim z rzędu mocno spadkowym dniem na warszawskiej giełdzie. Na wykresie miesięcznym wyrysowała się spadająca gwiazda.
W 2007 r. hossa nad Wisłą skończyła się w momencie, w którym WIG20 wyszedł dołem z klina. Jak będzie tym razem?
Początek piątkowej sesji przynosi spadki na rynkach europejskich. Pod kreską są też kontrakty na amerykańskie indeksy.
Na krajowym rynku niewątpliwie sytuacja stała się nieco mniej sprzyjająca wzrostom. Głównie z powodu banków.
Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie była kolejnym dniem pod dominacją negatywnego sentymentu. WIG20 pogłębił spadki i obecnie znajduje się już ponad 6,5% poniżej tegorocznych szczytów, osiągając najniższy poziom od dwóch miesięcy.
Sesja czwartkowa na Giełdzie Papierów Wartościowych skończyła się spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 0,99 procent przy obrocie przekraczającym 1,16 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,77 procent z licznikiem obrotu pokazującym przeszło 1,40 miliarda złotych.