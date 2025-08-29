Niemal wszystkie europejskie giełdy po pierwszej godzinie piątkowego handlu świecą na czerwono. Na krajowym rynku samo otwarcie wyglądało pozytywnie, ale GPW uległa presji zewnętrznej. Słabo wygląda m.in. niemiecki DAX, który schodzi na początku piątkowej sesji na poziomy najniższe od trzech tygodni. Ze słabej strony prezentuje się od tygodnia giełda w Paryżu. Wczorajsza sesja w USA przyniosła rekordy S&P 500, który kończył dzień zwyżką o 0,32 proc. Do tego 0,53 proc. zyskał Nasdaq mimo 0,79-proc. przeceny Nvidii. Chwilami Nvidia traciła jednak ponad 2 proc. Piątkowy poranek przynosi spadki kontraktów na S&P 500 i Nasdaq odpowiednio o 0,28 proc. i 0,43 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że inflacja CPI w sierpniu wzrosła o 2,8 proc. rok do roku wobec 3,1 proc. wzrostu w lipcu. Jak wskazują analitycy Pekao, odczyt jest trochę niższy od oczekiwań, w czym zasługa spadku inflacji bazowej do 3,1-3,2 proc. rok do roku i powinien to być wystarczający argument do cięcia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na najbliższym posiedzeniu. Decyzję RPP poznamy 3 września. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich zniżkują dziś o 3 pkt baz., do 5,51 proc., po wzroście o blisko 9 pkt baz. w czwartek.

Po pierwszej godzinie sesji wśród dużych spółek najsłabsze jest Pepco Group, które traci 1,74 proc. Ponad 1-proc. przecenę notują także Pekao, CCC, PKO BP, PGE, Alior i CD Projekt. Przy 0,7-proc. spadku WIG20 schodzi na poziomy najniższe od końca czerwca. Indeks dużych spółek od szczytu traci już około 6 proc.

Na rynku walut piątkowy poranek jest spokojny. Kurs głównej pary utrzymuje się przy około 1,168. Krajowi inwestorzy za dolara płacą 3,65 zł, a za euro 4,26 zł. Gorzej wygląda obraz kryptowalut. Bitcoin traci blisko 2 proc. i spada poniżej 110 tys. dol. Ethereum traci prawie 3 proc.

Uncja złota z rana kosztuje 3412,7 dol., podobnie do czwartkowego zamknięcia. Baryłka ropy WTI zniżkuje 0,7 proc., do 64,16 dol..