Sytuacja na GPW zaczyna się zagęszczać. Po dwóch wzrostowych sesjach z początku tygodnia, które były raczej odreagowaniem mocnej przeceny z piątku, w środę i czwartek na naszym parkiecie znów dominował kolor czerwony. Nasz rynek raził słabością i był jednym z najsłabszych na Starym Kontynencie.
Początkowo jeszcze nic nie zwiastowało problemów. Wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, by powrócić do wzrostów. W pierwszej części notowań WIG20 zyskiwał ponad 0,5 proc. Jak się później okazało, to były tylko miłe złego początki. Kolejne godziny handlu przynosiły presję podaży, która najpierw ograniczyła skalę wzrostów, a później sprowadziła nasz flagowy indeks pod kreskę. Kiedy do gry wszedł jeszcze kapitał amerykański, presja podaży stała się jeszcze większa i na ostatniej prostej trzeba było się pogodzić z tym, że to niedźwiedzie zwyciężą podczas czwartkowej batalii. Ostatecznie WIG20 stracił na wartości 1 proc. O ile rano, oczyma wyobraźni można było snuć scenariusz powrotu powyżej 2900 pkt, tak obecnie trzeba bardziej skoncentrować się na obronie 2800 pkt. Spadki nie ominęły w czwartek także średnich i małych spółek. mWIG40 stracił 0,24 proc., podobnie jak sWIG80.
Korekta spadkowa na GPW zaczyna przybierać coraz bardziej realne kształty. Z drugiej jednak strony już od jakiegoś czasu były oczekiwania dotyczące cofnięcia się indeksów. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zaliczyły one serię bardzo mocnych wzrostów w tym roku, więc zdrowy krok w tył jest jak najbardziej zrozumiały, a nawet potrzebny. Mówiąc krótko: powodów do niepokoju na razie wciąż nie ma.
Na krajowym rynku niewątpliwie sytuacja stała się nieco mniej sprzyjająca wzrostom. Głównie z powodu banków.
Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie była kolejnym dniem pod dominacją negatywnego sentymentu. WIG20 pogłębił spadki i obecnie znajduje się już ponad 6,5% poniżej tegorocznych szczytów, osiągając najniższy poziom od dwóch miesięcy.
Sesja czwartkowa na Giełdzie Papierów Wartościowych skończyła się spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 0,99 procent przy obrocie przekraczającym 1,16 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG oddał 0,77 procent z licznikiem obrotu pokazującym przeszło 1,40 miliarda złotych.
Sesja środowa na rynku warszawskim skończyła się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 1,75 procent z licznikiem obrotu pokazującym przeszło 1,41 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 1,54 procent przy 1,63 miliarda złotych obrotu.
Odwrót inwestorów od europejskich rynków akcji szczególnie mocno odczuli posiadacze krajowych walorów.