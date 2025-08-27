Tomasz Hońdo, CFA, starszy ekonomista, Quercus TFI
Pytanie jednak – co kryje się pod tą uśrednioną wartością, jeśli chodzi o strukturę sektorową indeksu? Choć oczywiście w pierwszej chwili przychodzi na myśl sektor technologiczny (IT) – i jest to o tyle uzasadnione skojarzenie, że charakteryzuje się on najwyższym średnim P/E w ujęciu absolutnym (ok. 29) – to jednak nie brakuje też innych sektorów, w których wyceny są równie wyśrubowane w ujęciu relatywnym, na tle wieloletniej historii. Wysoko na tej liście znaleźć też można „industrials” (dostawcy dóbr kapitałowych i usług dla biznesu), branże dóbr konsumpcyjnych, a nawet sektor użyteczności publicznej („utilities”). Dość wysoko na tle historii zawędrowały też wskaźniki sektora finansowego. Relatywna na tle historii drożyzna nie jest więc wcale ograniczona do technologicznych gigantów.
Jeśli zaś szukać sektorów o relatywnie niskich na tle historii wskaźnikach, na radarze pojawiają się dwa – opieka zdrowotna („health care”) i nieruchomości („real estate”). Oba sektory mają ostatnio swoje specyficzne bolączki (kurczące się marże i obawy przed regulacjami w pierwszym przypadku oraz skutki wysokich stóp procentowych i problemy w segmencie nieruchomości komercyjnych w drugim), ale oba mają też za sobą korzystny długoterminowy track record.
Początek handlu na warszawskim parkiecie przyniósł niewielkie zmiany głównych indeksów.
Mimo przeceny z początku dnia, indeksy z GPW były w stanie wybronić się przed spadkami. WIG20 zakończył ostatecznie dzień 0,1 proc. nad kreską.
Po piątkowym wzroście cen akcji wczorajsza sesja przyniosła korektę na Wall Street. Skala cofnięcia była jednak umiarkowana.
Kolor czerwony we wtorek znów zaświecił na GPW. Największe problemy w Europie ma jednak rynek francuski, któremu ciąży polityka.
Do łask wróciły m. in. akcje banków, które najmocniej ucierpiały w wyniku piątkowej wyprzedaży, ale to nie one cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów.
Poniedziałkowa sesja na GPW rozpoczęła się od stonowanego odbicia głównych indeksów w zakresie od +0,2% do około +0,5%.