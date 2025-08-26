Najwięcej straciły spółki przemysłowe 0.8%, podczas gdy technologiczny Nasdaq osunął się o 0.3%. We wtorkowy poranek notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy kosmetycznie osuwają się na południe. Futures na S&P500 cały czas znajduje się blisko 6450 pkt. Wzrost awersji do ryzyko spowodowany był także nowymi groźbami Trumpa dotyczącymi nowych ceł i restrykcji eksportowych na sektor technologiczny.
Rynek teraz czeka na publikowane jutro po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki Nvidii, które mogą ukształtować sentyment wśród inwestorów nie tylko w drugiej połowie tygodnia. Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę należy zwrócić na indeks zaufania konsumentów Conference Board. Rynek spodziewa się spadku do 96.3 pkt. z 97.2 pkt. Dane wskazujące na pogorszenie sentymentu mogą wspierać oczekiwania na cięcie stóp. Dziś dodatkowo opublikowane zostaną lipcowe dane o zamówieniach oraz dane z rynku nieruchomości.
Na Starym Kontynencie dziś obserwujemy dominację koloru czerwonego, a spadkom przewodzi francuski parkiet, który traci 1.7%. To przez ponowne turbulencje w rządzie. Francuski premier François Bayrou ogłosił głosowanie nad wotum zaufania, które może doprowadzić do upadku jego rządu już w przyszłym miesiącu.
Dobrą sesję zaliczył wczoraj także dolar, a kurs EURUSD spadł do 1.16. Pojawia się jednak coraz więcej obaw o niezależność Fed. Trump odwołał Lisę Cook z zarządu, a powodem tego miały być nieprawidłowości przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Fed nie odniósł się do tej decyzji, a członkini Zarządu dalej pełni swoją funkcję. Trump może mieć do obsadzenia cztery kluczowe stanowiska wewnątrz Fed. Cała sytuacja nie sprzyja jednak postrzeganiu banku centralnego, którego największym aktywem jest wiarygodność.
Początek handlu na warszawskim parkiecie przyniósł niewielkie zmiany głównych indeksów.
Często mówi się o tym, że amerykańskie akcje są drogie – wskaźnik ceny do prognozowanych zysków spółek z S&P 500 znajdujący się blisko górnej granicy historycznego przedziału (wynosi ponad 22) z pewnością uzasadnia taką tezę.
Mimo przeceny z początku dnia, indeksy z GPW były w stanie wybronić się przed spadkami. WIG20 zakończył ostatecznie dzień 0,1 proc. nad kreską.
Kolor czerwony we wtorek znów zaświecił na GPW. Największe problemy w Europie ma jednak rynek francuski, któremu ciąży polityka.
Do łask wróciły m. in. akcje banków, które najmocniej ucierpiały w wyniku piątkowej wyprzedaży, ale to nie one cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów.
Poniedziałkowa sesja na GPW rozpoczęła się od stonowanego odbicia głównych indeksów w zakresie od +0,2% do około +0,5%.