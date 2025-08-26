Kierunek na północ czy na południe? Pytanie to, w ostatnim czasie wyjątkowo mocno wybrzmiało na warszawskiej giełdzie. W piątek doszło bowiem do mini krachu, któremu ton nadawały banki, na które nałożony ma być wyższy podatek. W poniedziałek widzieliśmy jednak odbicie w górę, które mogło uspokoić nieco zszargane nerwy. We wtorek znów jednak dominuje u nas kolor czerwony.
Od początku dnia na GPW oglądamy przecenę. Po dwóch godzinach handlu nasz główny indeks tracił 0,8 proc. W gronie największych spółek znów słabo zachowywali się przedstawiciele sektora finansowego, ale największą przecenę notowało jednak Allegro, które traciło ponad 2 proc. Spadki widoczne są dzisiaj także w przypadku średnich i małych spółek. mWIG40 po dwóch godzinach notowań spadł 0,5 proc., a sWIG80 0,1 proc.
Kolor czerwony przeważa dzisiaj także na innych europejskich giełdach. DAX o poranku tracił 0,5 proc. Słabością raził za to francuski CAC40, który spadał 1,8 proc. Powodem jest kryzys polityczny. - Kluczowym czynnikiem destabilizującym sytuację jest zapowiedź premiera François Bayrou, który ogłasza, że 8 września zwróci się do parlamentu o wotum zaufania. To ryzykowne posunięcie może zakończyć jego urzędowanie, a już teraz wywołuje niepokój na rynkach finansowych. Francuska scena polityczna ponownie znajduje się w stanie zawieszenia, mimo że Bayrou formalnie sprawuje władzę, nie ma stabilnego poparcia w parlamencie – wskazują eksperci XTB i dodają. - Analitycy ostrzegają, że Francja znajduje się w głębokim kryzysie politycznym, który nakłada się na trudną sytuację ekonomiczną. Budżetowy chaos może dodatkowo obciążyć największe spółki notowane na indeksie CAC 40, które w 2025 roku już wyraźnie odstają wynikami od reszty rynku europejskiego. Spadki na paryskiej giełdzie to kontynuacja trendu obserwowanego od początku roku, gdzie francuski rynek akcji pozostaje w tyle za głównymi europejskimi benchmarkami. Przyczyną tego są nie tylko napięcia polityczne, lecz także obawy o skutki planowanych reform budżetowych, które przewidują m.in. redukcję wydatków o 44 miliardy euro – wyliczają eksperci.
Spadki, chociaż stosunkowo niewielkie, widać było także wczoraj na Wall Street. S&P 500 spadł 0,4 proc., a Nasdaq zniżkował o 0,2 proc. Kolor czerwony widać było także wczoraj w Azji. Nikkei spadł o prawie 1 proc. Hang Seng zaliczył spadek o 1,2 proc., zaś Kospi stracił 0,9 proc.
Początek handlu na warszawskim parkiecie przyniósł niewielkie zmiany głównych indeksów.
Często mówi się o tym, że amerykańskie akcje są drogie – wskaźnik ceny do prognozowanych zysków spółek z S&P 500 znajdujący się blisko górnej granicy historycznego przedziału (wynosi ponad 22) z pewnością uzasadnia taką tezę.
Mimo przeceny z początku dnia, indeksy z GPW były w stanie wybronić się przed spadkami. WIG20 zakończył ostatecznie dzień 0,1 proc. nad kreską.
Po piątkowym wzroście cen akcji wczorajsza sesja przyniosła korektę na Wall Street. Skala cofnięcia była jednak umiarkowana.
Do łask wróciły m. in. akcje banków, które najmocniej ucierpiały w wyniku piątkowej wyprzedaży, ale to nie one cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów.
Poniedziałkowa sesja na GPW rozpoczęła się od stonowanego odbicia głównych indeksów w zakresie od +0,2% do około +0,5%.