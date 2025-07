Alphabet przebija oczekiwania i raportuje rekordowe przychody w segmencie chmurowym

Mimo mocnych wyników na akcjach widzimy spadki w handlu po zamknięciu rynku. Reakcja rynku może być związana z podwyższeniem prognozowanych wydatków inwestycyjnych na cały rok obrotowy.

W handlu po zamknięciu Alphabet lekko traci po publikacji wyników. Źródło: xStation Foto: XTB

Na poziomie przychodów spółka zaraportowała 96,43 mld $, co oznacza 14% wzrost w ujęciu r/r i o 3% wyższy wynik od prognoz konsensusu. Na taki wynik składa się przede wszystkim solidna dynamika segmentu Usługi Google, który znów poradził sobie lepiej od oczekiwań i w ujęciu r/r wzrósł o 12%. Google Search, mimo rosnącej konkurencji ze strony modelów AI dalej generuje główną część przychodów segmentu reklamowego, rosnąc do 54,19 mld $ (+12% r/r). Mocny wynik osiągnął także segment reklam platformy YT, któy wzrósł do 9,8 mld $, zyskując 13% r/r i przebijając oczekiwania rynkowe o 2%.

Nie zawiódł także segment chmurowy, który wygenerował 13,62 mld $ przychodów, co oznacza 32% wzrost w ujęciu r/r. Dynamika segmentu wbrew oczekiwaniom nie tylko nie spadła q/q, ale odbiła do najwyższego poziomu od 3Q24. I to mimo rosnącego efektu bazy. Jednocześnie przełożyło się to na najwyższe przychody segmentu w historii spółki.