Słabość Big Techów spycha amerykańskie indeksy

Europejskie indeksy notują umiarkowane zyski, z czego najlepiej radzi sobie niemiecki DAX, który zyskuje ok. 0,8%. Wzrosty niemieckiego indeksu wspiera finał głosowania w Bundestagu, który zgodził się na zmiany w niemieckiej konstytucji pozwalające rządowi na powiększenie w przyszłości długu. To wspiera scenariusz o potencjalnym wzroście wydatków państwa m.in. na obronność, co stanowi istotny motor napędowy wzrostów niemieckiej giełdy w ostatnich tygodniach.

Polski rynek po dynamicznych wzrostach na samym początku sesji w drugiej połowie notuje lekkie cofnięcie, choć główne indeksy dalej pozostają powyżej wczorajszej ceny zamknięcia. WIG20 utrzymuje ok. 0,5% wzrosty, przy ponad 1% wzrostach na początku sesji, a nieco mniejsze wahania widać na indeksach mniejszych i średnich spółek.

Na tle wzrostów w Europie notowania indeksów amerykańskich wypadają mocno negatywnie. S&P 500 w pierwszych godzinach sesji spadają o ok. -1,2%, a Nasdaq 100 spada o ponad -1,7%. Na szerokim rynku w USA mocno ciążą notowania Big Techów. Nvidia traci dziś ponad 2,3% tuż przed wystąpieniem CEO spółki na konferencji GTC. Konferencja jest jednym z największych wydarzeń w roku w sektorze producentów chipów i półprzewodników. Na konferencji inwestorzy będą w szczególności obserwować nowe doniesienia w sprawie postępów z chipem Blackwell. Pierwsze doniesienia ze spółki wskazywały, że ta technologia ma być najszybciej rozwijającym się segmentem. Nowe doniesienia odnośnie postępów w produkcji, a także rozwoju wykorzystania technologii wśród spółek z segmentu AI będą w szczególności interesujące z perspektywy inwestorów. Również rynek będzie uważnie śledził wszelkie informacje związane z wpływem DeepSeek i innych nowych modeli z Chin na utrzymujący się popyt na infrastrukturę pod AI.

Wśród “Siedmiu Wspaniałych” problemy widzi także Tesla, która traci dziś prawie 4%. Na notowaniach spółki ciążą doniesienia o postępach wśród konkurencji z Chin. W szczególności widać mocne rozróżnienie pomiędzy amerykańskim gigantem, a chińskim BYD. Spółka w trakcie sesji w Azji wybiła swoje historyczne szczyty po prezentacji nowej technologii, które ma pozwolić samochodom na przejechanie ponad 400 km po zaledwie 5 min. ładowania. Tym samym BYD wychodzi naprzeciw jednemu z największych problemów z samochodami elektrycznymi. W kontraście do nowych szczytów chińskiej firmy notowania Tesli spadają do najniższej wartości od września 2024 r.

Tymoteusz Turski