Niezmiennie dobrze sytuacja wygląda na niemieckim rynku akcyjnym gdzie Dax wychodzi na szczyty wszech czasów powyżej 20500 pkt. Oczekiwania na cięcia stóp procentowych w Eurolandzie rzędu 100 punktów bazowych w 2025 roku wspierają akcje Starego Kontynentu.

Opublikowany wczoraj indeks ISM dla dla amerykańskiego sektora usługowego okazał się lepszy od oczekiwań rynkowych i wzrósł do 54.1 pkt. z 52.1 pkt. odnotowanych w listopadzie. Wsparło to nieco kurs USD po wcześniejszych spadkach, a para EURUSD wróciła poniżej 1.04. Dziś dolar dalej zyskuje i eurodolar zmierza w kierunku 1.03.

Dziś poznamy raport ADP będący przedsmakiem oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy, które będą publikowane w piątek. Ze względu na jutrzejsze święto w USA, opublikowane zostaną także cotygodniowe dane o liczbie nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Poznamy również protokół z ostatniego posiedzenia Fed, które przyniosło jastrzębią obniżkę stóp procentowych.

Kalendarium wygląda więc dość ciekawie, a w najbliższy piątek tradycyjnie od publikacji raportów amerykańskich instytucji finansowych rusza sezon wyników w USA. Rezultaty swojej działalności opublikują Bank of America oraz Wells Fargo. Choć mogę one zwiastować jak radziła sobie cała amerykańska gospodarka, to jednak wyniki spółek technologicznych będą kluczowe na zachowania hossy na Wall Street. Jeśli ponownie przebiją one oczekiwania rynkowe, mogą dodać nowego paliwa do wzrostów.

Notowania ropy naftowej powróciły dziś do wzrostów, a baryłka WTI dobiła do 75 USD. Na rynku złota wciąż wieje nudą, a notowania konsolidują się w okolicy 2650 USD za uncję.