Indeks dużych spółek w środę zyskał 1 proc. kończąc dzień na poziomie 2145 pkt. Dzienne maksima wypadły w okolicach 2161 pkt. W pierwszych kilkudziesięciu minutach popyt stara się wypchnąć WIG20 na północ, ale wczorajsze maksima jak na razie blokują zapędy kupujących. Obroty również nie przekonują.

W gronie dużych spółek błyszczą Cyfrowy Polsat oraz PZU. Obie spółki zaprezentowały wyniki kwartalne, które były lepsze od oczekiwań analityków. Poza wspomnianą dwójką oraz CD Projektem i Dino reszta dużych firm traci na wartości. Pod presją są znów banki, a branżowy indeks tej grupy firm osuwa się już o 1 proc., do 11678 pkt. Jest to już poziom nieco niższy od środowych minimów i to powinno być dla inwestorów sygnałem ostrzegawczym. Przypomnijmy, że wtorkowe spadki WIG-banki zatrzymały się dopiero na 11400 pkt.

Niewesoło jest na innych europejskich rynkach. Niemiecki DAX traci z rana 0,3 proc., zaś francuski CAC 40 prezentuje się jeszcze słabiej. Większość giełd na Starym Kontynencie rozpoczęła dzień na czerwono.

Zniżkują także kontrakty na amerykańskie indeksy. Wczorajsza sesja na Wall Street rozpoczęła się od dość sporych spadków, które jednak zostały w całości mierze odrobione. S&P 500 zamknął się na poziomie neutralnym. Po sesji poznaliśmy wyniki Nvidii, które były lepsze od prognoz analityków. Notowania spółki traciły jednak na wartości w handlu posesyjnym, co analitycy tłumaczą XTB, wzrost przychodów w bieżącym kwartale ma wynieść "skromne" (jak na Nvidie) 7 proc., co miało prawo nie spodobać się rynkom i byłoby najsłabszym takim wynikiem od stycznia ubiegłego roku.

Na rynku walut dolar zyskuje. Kurs EUR/USD w środę cofnął się z okolic 1,06 i dziś znajduje równowagę poniżej 1,055. Przyopomnijmy, że w połowie miesiąca notowania głównej pary walutowej odbiły z okolic 1,05. Rekordy bije bitcoin. Kurs największej kryptowaluty zyksuje dziś 3 proc. i przekracza 97 tys. dolarów.